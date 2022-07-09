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Bayraktar AKINCI filosu bir arada

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

09.07.2022 - 10:51 | | İHA
Bayraktar AKINCI filosu bir arada

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimi edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı. Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 Adet AKINCI TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oldu.

 7 AKINCI BİR ARADA

Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

 

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    Bayraktar AKINCI filosu bir arada

    Bayraktar AKINCI filosu bir arada