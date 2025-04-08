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Bayraklı Belediyesi’ne 3.7 milyon TL ceza

08.04.2025 - 10:51Güncellenme Tarihi:
Bayraklı Belediyesi’ne 3.7 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; İzmir'in Bayraklı Belediyesine açık alana çöp dökmesine nedeniyle 3.7 milyon lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, İzmir’de yapılan rutin denetimlerde Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığını belirledi. Ekiplerin incelemesi sonucu hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi. Çevre kirliliğine neden olan Bayraklı Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

 

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