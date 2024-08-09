BAYKAR'dan depremzedelere destek! 'Konut projemizin sonuna yaklaştık'
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara destek amaçlı yapılan 1.012 hanelik kalıcı konut projesinin sonuna yaklaşıldığını ifade etti.
09.08.2024 - 20:06 |
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık.
349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın.
Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 9, 2024
349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık.
Allah bir daha böylesi felaketlerle… pic.twitter.com/J5fLjaX0fZ