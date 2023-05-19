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BAYKAR'dan 19 Mayıs mesajı

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı paylaşıldı.

19.05.2023 - 09:47 |
BAYKAR'dan 19 Mayıs mesajı

BAYKAR'dan yapılan paylaşımda "Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünde milli mücadelenin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

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