BAYKAR'dan 19 Mayıs mesajı

BAYKAR'dan yapılan paylaşımda "Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünde milli mücadelenin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Milli mücadenin ilk adımının atıldığı #19Mayıs1919'un 104. yıl dönümünde milli mücadelenin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.#19MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/ObqScNFwgJ — BAYKAR (@BaykarTech) May 19, 2023