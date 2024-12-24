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Bayburt'ta şehre kurt indi! yiyecek arayan kurtlar dronla görüntülendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan kurt sürüsü, dronla görüntülendi.

24.12.2024 - 13:18 |
Bayburt'ta şehre kurt indi! yiyecek arayan kurtlar dronla görüntülendi

Aydıntepe'de yaşayan Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğinde bulunan ilçenin yaklaşık 500 metre yakınındaki tarlalarda kurt sürüsü olduğunu fark etti.

Zengin, tarlalarda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan kurtları dronla görüntüledi.

Kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

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