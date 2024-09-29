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Bayburt'ta hasat zamanı! 'Geçen yılki mahsulden daha fazla'

Patates üretimi noktasında iklim şartları ve verimlilik açısından önemli bir merkez olan Bayburt'ta patates hasadı başlandı.

29.09.2024 - 08:53 | | İHA
Bayburt'ta hasat zamanı! 'Geçen yılki mahsulden daha fazla'

Bayburt merkeze bağlı Çayıryolu ve Kitre köyleri arasında bulunan 2 bin 500 dönümlük arazide çiftçiler ektikleri patateslerini hasat ettiler.

Bu seneki mahsulün geçen yılki mahsulden daha fazla olduğunu söyleyen çiftçiler, aldıkları mahsulden memnun olduklarını belirttiler. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan patates hasadı sonunda çiftçiler ürettikleri patateslerini satabilecekler.

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