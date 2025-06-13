Bayburt'ta 300 dekar mera alanı için harekete geçildi, çalışmalar başladı

Hayvancılığın en büyük girdisi olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen bu projeyle, her yıl ortalama 700 dekar mera alanı ıslah edilerek verimi düşük alanlar, üreticiler için daha verimli hale getiriliyor. Gübreleme ve ekim çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Eldivan, Bayburt'un tarım ve hayvancılığını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirerek, alanda çalışma yürüten üreticilere kolaylıklar diledi.