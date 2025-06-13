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Bayburt'ta 300 dekar mera alanı için harekete geçildi, çalışmalar başladı

13.06.2025 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayburt'ta 300 dekar mera alanı için harekete geçildi, çalışmalar başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Çayıryolu köyünde 300 dekar alanda korunga, yonca, domuz ayrığı tohumu ekimi yapıldı, gübreleme çalışması gerçekleştirilerek, suni mera tesis edildi.

Hayvancılığın en büyük girdisi olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen bu projeyle, her yıl ortalama 700 dekar mera alanı ıslah edilerek verimi düşük alanlar, üreticiler için daha verimli hale getiriliyor. Gübreleme ve ekim çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Eldivan, Bayburt'un tarım ve hayvancılığını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirerek, alanda çalışma yürüten üreticilere kolaylıklar diledi.

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