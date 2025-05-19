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Batman'ın bereketli topraklarında tohum serpme başladı! Güneş doğmadan çalışmaya başlıyorlar

19.05.2025 - 09:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Batman'ın bereketli topraklarında tohum serpme başladı! Güneş doğmadan çalışmaya başlıyorlar

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kavun ve karpuz tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Sabahın dördünde tarlada çalışmaya başlayan işçiler öğlenin sıcağına yakalanmak istemiyor. Güneydoğu'da ailelerin geçim kaynaklarından biri olan kavun ve karpuz yaz aylarında bol bol tüketiliyor.

Bereketli Gercüş Ovası'nda çiftçiler, bu ayın ortasından itibaren karpuz ve kavun tohumlarını toprağa ekmeye başladı.

Gercüş ilçesinin Yüceköy köyündeki üreticiler, verimli bir sezon geçirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde gittikleri tarlalarında yoğun mesai harcıyor.

Batmanın bereketli topraklarında tohum serpme başladı Güneş doğmadan çalışmaya başlıyorlar

Traktör ve sürüm ekipmanlarıyla işledikleri topraklarını ekime hazır hale getiren çiftçiler, daha sonra tohumları toprakla buluşturuyor.

Yaklaşık 14 yıldır çiftçilik yapan Hüseyin Badakol, AA muhabirine, her gün sabah saat 4'te tarlaya gelip, saat 10'na kadar çalıştıklarını söyledi.

Batmanın bereketli topraklarında tohum serpme başladı Güneş doğmadan çalışmaya başlıyorlar

Yetiştirdikleri kavunların çok beğenildiğini ifade eden Badakol, bu yıl 50 dönüm arazide kavun ve karpuz ekimi yaptığını belirtti.

Badakol, "Ürünlerimizi Batman'a ve çevre illere gönderiyoruz. Kimseye muhtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Batmanın bereketli topraklarında tohum serpme başladı Güneş doğmadan çalışmaya başlıyorlar

Aynı köyde çiftçilik yapan Eyüp Çetin de ekim sırasında bir kişinin traktörü sürdüğünü diğerinin de tohumları toprağa bıraktığını dile getirdi.

Kavun tohumlarını bugün toprakla buluşturduklarını işaret eden Çetin, "Yaklaşık 2 aya kadar tarladan verim alacağız, inşallah. Yetiştirdiğimiz ürünleri hem yiyeceğiz hem de satacağız." şeklinde konuştu.

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Batmanın bereketli topraklarında tohum serpme başladı Güneş doğmadan çalışmaya başlıyorlar

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