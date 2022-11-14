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Batman'da tankerin çarptığı 70 koyun telef oldu

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin çarptığı 70 koyun telef oldu.

14.11.2022 - 23:03 | | Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)
Batman'da tankerin çarptığı 70 koyun telef oldu

Kaza, akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesi Üçyol mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAJ 061 plakalı akaryakıt yüklü tanker, yoldaki koyun sürüsüne çarptı. Kazada 70 koyun öldü. Kara yolunda kontrollü olarak sağlanan ulaşım, ölen koyunların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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