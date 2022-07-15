Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı.
15.07.2022 - 23:40 | | DHA
Bakan Koca, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.