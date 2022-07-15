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Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'daki devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran zanlının tutuklandığını açıkladı.

15.07.2022 - 23:40 | | DHA
Batman'da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

Bakan Koca, saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.

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