Batman'da bal ormanı için harekete geçildi! 2 bin adet fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında Sason ilçesi Sarıyayla köyünde 120 dekar alanda tesis edilecek bal ormanında, çoğunlukla akasya, badem gibi türlerden oluşan 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Dikilen fidanların artırılması yönünde çalışmaların devam ettiği alanda, 10 bin adet fidanın daha toprakla buluşturulması hedefleniyor.

12 ailenin arıcılık faaliyeti yürüttüğü Sarıyayla köyünde planlanan bal ormanı 600 kovana hizmet edebilecek potansiyele sahip olması bekleniyor.