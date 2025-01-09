GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Batman'da bal ormanı için harekete geçildi! 2 bin adet fidan dikildi

Batman'da bal ormanı için harekete geçildi! 2 bin adet fidan dikildi

Batman'ın Sason ilçesinde bal orman alanında 2 bin adet fidan dikildi.

09.01.2025 - 15:59 | | İHA
Batman'da bal ormanı için harekete geçildi! 2 bin adet fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında Sason ilçesi Sarıyayla köyünde 120 dekar alanda tesis edilecek bal ormanında, çoğunlukla akasya, badem gibi türlerden oluşan 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Dikilen fidanların artırılması yönünde çalışmaların devam ettiği alanda, 10 bin adet fidanın daha toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Batmanda bal ormanı için harekete geçildi 2 bin adet fidan dikildi

12 ailenin arıcılık faaliyeti yürüttüğü Sarıyayla köyünde planlanan bal ormanı 600 kovana hizmet edebilecek potansiyele sahip olması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

15 yaşındaki Hacer'i 100'ü aşkın bıçak darbesiyle öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

15 yaşındaki Hacer'i 100'ü aşkın bıçak darbesiyle öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Sömestr tatili öncesi son haftanın ders programı değişti! Milli Eğitim Bakanlığı gün gün yapılacakları yazdı, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor

Sömestr tatili öncesi son haftanın ders programı değişti! Milli Eğitim Bakanlığı gün gün yapılacakları yazdı, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor