Batman'da piknik yaparken görüldü! Vatandaşlar inanamadı, dev etçil tedirgin etti
20.06.2025 - 15:07Güncellenme Tarihi:
Batman kırsalında piknik yapan vatandaşlar, doğada karşılaştıkları dev bir etçil çekirge ile şaşkınlık yaşadı. Büyüklüğü 20 santimetreyi bulan bu çekirge, doğanın ilginç ve nadir canlılarından biri olarak dikkat çekti. Çekirgenin devasa boyutu, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini gözler önüne sererken, piknik yapan vatandaşlar bu sıra dışı karşılaşmayı şaşkınlıkla izledi.
Çekirgeyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, cep telefonlarıyla görüntü almakla yetindi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, kırsalda bulduğu dev çekirgeyi doğadan alıp kendi özel aracıyla şehir merkezine taşıdı.
Uzmanlar ise özellikle yaz aylarında daha sık görülen bu tür etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine tarıma zararlı böceklerle beslendiklerini belirterek endişeye gerek olmadığını ifade etti.