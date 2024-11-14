GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

14.11.2024 - 01:51 | | AA
Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

 

GÜNCEL HABERLER

Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

Başsavcılıktan, usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

Yozgat'ta minibüs otomobille kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ta minibüs otomobille kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

SGK’ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu

SGK’ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu