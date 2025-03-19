Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüphelilerin ilaçlarını gözaltındayken de kullandıkları belirtilerek, "Bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır." denildi.