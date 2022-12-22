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Başsavcılık: İçişleri Bakanlığı İBB raporunu teslim etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladı.

22.12.2022 - 09:47 | | Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Başsavcılık: İçişleri Bakanlığı İBB raporunu teslim etti

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.

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