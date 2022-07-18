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Başkanın 'engelli yolu' sorusuna cevabı tepki çekti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in bir kişinin, "Engelli yolu ne olacak?" sorusuna "Her yer bitti engelli kaldı" cevabı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

18.07.2022 - 15:27 | | DHA
Başkanın 'engelli yolu' sorusuna cevabı tepki çekti

Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmaları denetlemelerinde yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı. Başkanla diyalogda bulunduğu kişi arasındaki bu konuşmanın cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar başkana tepki gösterirken, özür dileyip, yollarının yapılmasını istedi. Belediye Başkanı Faruk Demir, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.

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