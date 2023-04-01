Başakşehir'de yeni bağlantı yolunun yapımında sona gelindi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Altınşehir Mahallesi'nde yapımında sona gelinen ve güzergâhında viyadüğün de bulunduğu bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

“ASFALT ÇALIŞMASIN ARDINDAN HİZMETE AÇIYORUZ"

İlçe sakinlerinin ulaşımda yeni bir güzergâha kavuşacağını aktaran Kartoğlu, bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçileceğini ifade etti. Kartoğlu, “Asfalt çalışmasın ardından güzergâhında viyadüğün de bulunduğu yolu hizmete açacağız. Alternatif yol ile komşularımıza zaman tasarrufu da sağlayacağız" dedi.

20 METRE UZUNLUĞUNDA 14 METRE GENİŞLİĞİNDE VİYADÜK

Güzergâhtaki viyadük hakkında bilgi veren Kartoğlu, “Viyadük, Hasan deresi üzerinde 20 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olacak. Bisiklet yolu olacak şekilde planlanan viyadüğü tek açıklıklı olarak inşa ettik. Viyadüğün aynı zamanda Altınşehir Millet Bahçesi üzerinden de geçecek. Komşularımızın ulaşımda sorun yaşamaması için alt geçit menfez çalışması da yaptık" diye konuştu.