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Başakşehir'de kar yağışı kazayı getirdi! Otomobil şarampole uçtu

İstanbul Başakşehir'de, kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

23.12.2021 - 10:40 | | Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)
Başakşehir'de kar yağışı kazayı getirdi! Otomobil şarampole uçtu

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kayabaşı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kesimde, 54 B 5991 plakalı otomobili ile bulvar üzerinde giden kadın, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, şarampole düştü. Yaklaşık 10 metre aşağıya sürüklenen otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak babasını aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan kadın, babası gelene kadar üşümemesi için itfaiye aracında bekletildi. Daha sonra sürücü, kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye götürüldü. Şarampole düşen otomobilde hafif hasar oluştu.

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