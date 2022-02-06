GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBaşakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
ABONE OL

Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Başakşehir'de çalışma yapıldığı için tek yönden kontrollü verilen trafikte iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı.

06.02.2022 - 12:37 | | Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA)
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında metro çalışması nedeniyle tek şeritten akan trafikte 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başakşehirde İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

"İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"

Görgü tanığı Ali Güler, "Bahçede oturuyordum baktım güm diye bir ses duydum. Dışarı çıkıp baktığımda iki araç kafa kafaya çarpışmış, birkaç yaralı vardı. Alıp yaralıları dışarı çıkarttık. Çocuk vardı. Birde onu hastaneye götürdüler. Yol yapıldığı için aynı yöne girip kaza oluyor" dedi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi otobüslerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Başakşehirde İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

    GÜNCEL HABERLER

    Kraliçe Elizabeth veliahtını tüm dünyaya duyurdu!

    Kraliçe Elizabeth veliahtını tüm dünyaya duyurdu!

    Eşi benzeri yok, 9 usta 7 ay çalışarak yaptı! Hepsi özel olarak üretildi

    Eşi benzeri yok, 9 usta 7 ay çalışarak yaptı! Hepsi özel olarak üretildi

    Merkez Bankası'ndan flaş adım! Kur korumalı TL hesabı...

    Merkez Bankası'ndan flaş adım! Kur korumalı TL hesabı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kraliçe Elizabeth veliahtını tüm dünyaya duyurdu!

    Kraliçe Elizabeth veliahtını tüm dünyaya duyurdu!

    Sıradaki Haber
    Merkez Bankası'ndan flaş adım! Kur korumalı TL hesabı...

    Merkez Bankası'ndan flaş adım! Kur korumalı TL hesabı...

    Sıradaki Haber
    Büyükşen cinayetinden son gelişmeler! Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu?

    Büyükşen cinayetinden son gelişmeler! Büyükşen cinayetinin katili bulundu mu?

    Sıradaki Haber
    Kamu personel alımı ile ilgili son dakika kararı! İmzalandı, yeni kadrolar belli oldu

    Kamu personel alımı ile ilgili son dakika kararı! İmzalandı, yeni kadrolar belli oldu

    Sıradaki Haber