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Başakşehir'de geri manevra yapan araç yayaya çarptı! Saniye saniye görüntülendi

25.05.2025 - 09:00Güncellenme Tarihi:
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Başakşehir'de, bir iş merkezinin depo bölümünde geri manevra yapan hafif ticari araç bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Mayıs Pazar günü Başakşehir'de bulunan bir iş merkezinin depo bölümünde meydana geldi.

Geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafif ticari araç, o sırada yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere savrulurken, hafif ticari aracın camları kırıldı. Kazayı fark ederek duran sürücü, yerden kalkan kişinin yardımına koştu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi hafif yaralanırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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