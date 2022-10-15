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GündemBartın'daki maden faciasıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli işlemlere başlatıldı
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Bartın'daki maden faciasıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli işlemlere başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Amasra'da meydana gelen patlama sonrası halkı kin, nefret ve düşmanlığı tahrik eden provokatif paylaşımlarla ilgili 12 hesabın tespit edildiğini duyurdu.

15.10.2022 - 10:41 |
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli işlemlere başlatıldı

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

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14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.

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