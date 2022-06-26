BartÄ±n ValiliÄŸi, etkisini arttÄ±rarak devam etmesi beklenen yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hamile ve engelli Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:Â

"Meteorolojiâ€™den alÄ±nan son verilere gÃ¶re, halen BatÄ± Karadeniz BÃ¶lgesinde sÃ¼ren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisini arttÄ±rarak devam etmesi beklendiÄŸinden, ilimiz kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile kamu personelinin 27 Haziran tarihinde 1 sÃ¼reyle idari izinli sayÄ±lmalarÄ±na karar verilmiÅŸtir."Â