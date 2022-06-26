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BartÄ±nâ€™da hamile ve engelli kamu çalÄ±ÅŸanlara izin

BartÄ±nâ€™da, etkisini arttÄ±rmasÄ± beklenen yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n hamile ve engelli kamu Ã§alÄ±ÅŸanlara idari izin verildi.Â

26.06.2022 - 20:50 | | BARTIN, (DHA)
BartÄ±nâ€™da hamile ve engelli kamu çalÄ±ÅŸanlara izin

BartÄ±n ValiliÄŸi, etkisini arttÄ±rarak devam etmesi beklenen yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hamile ve engelli Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:Â 

"Meteorolojiâ€™den alÄ±nan son verilere gÃ¶re, halen BatÄ± Karadeniz BÃ¶lgesinde sÃ¼ren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisini arttÄ±rarak devam etmesi beklendiÄŸinden, ilimiz kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile kamu personelinin 27 Haziran tarihinde 1 sÃ¼reyle idari izinli sayÄ±lmalarÄ±na karar verilmiÅŸtir."Â 

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BartÄ±nâ€™da hamile ve engelli kamu çalÄ±ÅŸanlara izin

BartÄ±nâ€™da hamile ve engelli kamu çalÄ±ÅŸanlara izin