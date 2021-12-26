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BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ±'nda üç terörist etkisiz hâle getirdi

Son dakika haberi... Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 3 PKK/YPG'li terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

26.12.2021 - 10:46 | | DHA
BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ±'nda üç terörist etkisiz hâle getirdi

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶re ve terÃ¶riste geÃ§it yok. Kahraman KomandolarÄ±mÄ±z, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 3 PKK/YPGâ€™li terÃ¶risti ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile etkisiz hale getirdi" denildi.

BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ±nda Ã¼Ã§ terÃ¶rist etkisiz hÃ¢le getirdi


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