Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
29.01.2022 - 11:12 | | DHA
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.