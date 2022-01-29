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Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

29.01.2022 - 11:12 | | DHA
Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarında 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu

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