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Barış Pınarı'nda 4 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

27.11.2021 - 10:50 | | DHA
Barış Pınarı'nda 4 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

MSB Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda:

"Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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