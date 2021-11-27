Barış Pınarı'nda 4 PKK'lı etkisiz hâle getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
27.11.2021 - 10:50 | | DHA
MSB Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda:
"Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2021
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0cG111697U