Barış Pınarı'nda 4 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

MSB Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda:

"Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.