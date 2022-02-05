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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 14 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Daşı bölgelerinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

05.02.2022 - 10:59 |
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 14 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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