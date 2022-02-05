Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda 14 terörist öldürüldü! MSB duyurdu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Daşı bölgelerinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
05.02.2022 - 10:59 |
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/MHkYcNublB