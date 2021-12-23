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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

23.12.2021 - 10:49 |
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

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