Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/5MMJ21qZNL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2021