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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındalardı! Etkisiz hale getirildiler

MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

22.07.2022 - 10:37 |
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındalardı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

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