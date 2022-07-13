Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
13.07.2022 - 10:25 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2022
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/wbSZu1rftd