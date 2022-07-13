GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBarış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

13.07.2022 - 10:25 |
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

GÜNCEL HABERLER

Tahıl koridoru zirvesi! Rus heyeti İstanbul'da

Tahıl koridoru zirvesi! Rus heyeti İstanbul'da

Midyat'ta 'bayram' bereketi! 4 günde 40 bin turist ağırlandı

Midyat'ta 'bayram' bereketi! 4 günde 40 bin turist ağırlandı

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! İndirim geliyor, bu gece...

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! İndirim geliyor, bu gece...