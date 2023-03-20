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Bankanın açığını bulup 10 milyon TL'nin üzerinde vurgun yaptılar!

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 10 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 107 şüphelinin 81’i 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

20.03.2023 - 14:40 | | İHA
Bankanın açığını bulup 10 milyon TL'nin üzerinde vurgun yaptılar!

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 10 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 107 şüphelinin 81’i 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bankanın açığını bulup 10 milyon TLnin üzerinde vurgun yaptılar

Bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şahsıların, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

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