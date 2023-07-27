Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormana yangını çıktı

Kırsal Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yaptı. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.