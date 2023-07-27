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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormana yangını çıktı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormana yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

27.07.2023 - 14:38 | | Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormana yangını çıktı

Kırsal Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yaptı. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.

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