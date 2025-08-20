Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 4,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.