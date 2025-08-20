Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 4,54 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-20
Saat:01:10:34 TSİ
Enlem:39.20806 N
Boylam:28.21917 E
Derinlik:4.54 km
