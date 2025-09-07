Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Sındırgı ilçesinde olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 ve saat 12.41’de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.