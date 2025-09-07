GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

07.09.2025 - 23:13
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.03'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Sındırgı ilçesinde olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.93 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 ve saat 12.41’de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

