Bakırçay Deresi’nde kirliliğe sebep olan firmaya para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Bakırçay Deresinde oluşan ihbarlara yönelik bölgeye çevre denetim ekiplerini sevk etti. Yapılan denetimlerde bir firmanın Bakırçay Deresi’nin kirlenmesine sebep olduğu tespit edilerek 328 bin 819 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu firmaya; atık suları arıtmadan alıcı ortama deşarj etmesi sebebiyle; faaliyetten men kararı alındı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Manisa’nın Soma İlçesinde bulunan Bakırçay Deresinde meydana gelen çevre kirliliği ile ilgili harekete geçildiği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletilen ihbarlara yönelik bölgeye çevre denetim ekiplerini gönderen Bakanlık, Bakırçay Deresinde denetimlerini gerçekleştirdi.



Yapılan incelemelerde Bakırçay Deresine atık su deşarjının nereden kaynaklandığına dair bölgede faaliyet gösteren tüm işletmelerin denetlendiği belirtildi.



Yapılan denetimler sonucu Kömür Yıkama-Eleme işlemlerinin yürütüldüğü bir firmanın faaliyetleri sonucu oluşan atık sularının, herhangi bir arıtma ünitesinden geçirilmeden alıcı ortama deşarj etmesi sonucu Bakırçay Deresinin kirlenmesine neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu firmaya; atık suları arıtmadan alıcı ortama deşarj etmesi sebebiyle; faaliyetten men kararı alındığı ve Çevre Kanunu 20 (f) maddesi kapsamında; 328.819,00 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.