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Bakanlıktan İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine inceleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

24.08.2024 - 11:25 |
Bakanlıktan İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındı. Numuneler yetkili laboratuvar tarafından incelendi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemimiz ve Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarımız gönderilmiş, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacaktır. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimler bakanlığımızca uyarılmıştır. Gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

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