Bakanlıktan depremden etkilenen hayvanlara yem ve mama desteği

Bakanlık, depremden etkilenen illerde hayvanlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 10 ilde, ahırı zarar gören afetzedelere hayvan çadırı ve yem dağıtılıyor. Veteriner hekimler sahada depremzedelere ait ve sahipsiz hayvanların tedavi ve kontrolünü sürdürüyor.

Ayrıca sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlanıyor. Afet bölgesinde, deprem nedeniyle telef olan hayvanlar ve yıkılan ahırlar tespit ediliyor. Bölgeye sevk edilen hayvan çadırları, bakanlığa bağlı ekipler tarafından monte ediliyor. Bugüne kadar deprem bölgesine barınakları zarar gören hayvanlar için bin 523 hayvan çadırı gönderildi.





5 BİN 863 TON YEM GÖNDERİLDİ



Bakanlık koordinasyonunda ve gönüllülerin de desteğiyle afet bölgesine 5 bin 863 ton hayvan yemi gönderildi. Ayrıca, depremden etkilenen sokak hayvanlarının bakım ve beslenmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda temin edilen 43 ton mamanın dağıtımı devam ediyor. Bakanlık personeli veteriner hekimlerin yanı sıra gönüllü veteriner hekimlerin de desteğiyle deprem afetinden etkilenen bölgelerde hayvanların tedavi ve kontrolleri de yapılıyor.