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Bakanlık son dakika duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu" açıklamasında bulundu

25.11.2021 - 19:08 |
Bakanlık son dakika duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi.

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