Bakanlık son dakika duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu" açıklamasında bulundu
25.11.2021 - 19:08 |
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi.