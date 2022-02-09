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GündemSuriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı
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Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den, yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

09.02.2022 - 18:39 |
Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 4 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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