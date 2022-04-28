GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı EREN ABLUKA-2 operasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

28.04.2022 - 19:34 |
Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklama şöyle: Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

 

GÜNCEL HABERLER

Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İBB, PKK’nın dağ kadrosundan eleman getiriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İBB, PKK’nın dağ kadrosundan eleman getiriyor"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı!

Sıradaki Haber
28 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

28 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sıradaki Haber
Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

Sıradaki Haber