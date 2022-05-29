Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
29.05.2022 - 19:04 |
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.