GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü
ABONE OL

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29.05.2022 - 19:04 |
Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

İstanbul'da tarihi gün! Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile taçlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da tarihi gün! Fethin 569. yılında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile taçlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli'den 'Millet Bahçesi' açıklaması: Atatürk Havalimanı'nda yıkım yok, ihya faaliyeti var

Bahçeli'den 'Millet Bahçesi' açıklaması: Atatürk Havalimanı'nda yıkım yok, ihya faaliyeti var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 15 PKK'lı terörist öldürüldü

Sıradaki Haber
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklamalar: Kilit öneme sahip!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklamalar: Kilit öneme sahip!

Sıradaki Haber
Evi olmayanlara müjde! Konutta yeni dönem ağustosta başlıyor, arazi kamudan.... İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve...

Evi olmayanlara müjde! Konutta yeni dönem ağustosta başlıyor, arazi kamudan.... İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve...

Sıradaki Haber