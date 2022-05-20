GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
ABONE OL

Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak Metina bölgesinde yaralanan İs. Uzm. Çvş. Tunahan Erbaşı'nın şehit olduğunu duyurdu.

20.05.2022 - 23:24 |
Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuzey Irak Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan ERBAŞI, EYPye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur."

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı bakanlıklara atama yapıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı bakanlıklara atama yapıldı

    Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar

    Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar

    Emine Erdoğan Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'in eşi María Juliana Ruiz'le görüştü

    Emine Erdoğan Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'in eşi María Juliana Ruiz'le görüştü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı bakanlıklara atama yapıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı bakanlıklara atama yapıldı

    Sıradaki Haber
    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Sıradaki Haber
    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Rusya harekete geçti, gaz kesiliyor

    Doğal gaz ile ilgili flaş karar! Rusya harekete geçti, gaz kesiliyor

    Sıradaki Haber
    Polis tayinleri açıklandı mı? EGM POLNET polis atama sonuçları ile şark tayini sorgulama! Polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?

    Polis tayinleri açıklandı mı? EGM POLNET polis atama sonuçları ile şark tayini sorgulama! Polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?

    Sıradaki Haber