Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak Metina bölgesinde yaralanan İs. Uzm. Çvş. Tunahan Erbaşı'nın şehit olduğunu duyurdu.
20.05.2022 - 23:24 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kuzey Irak Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan ERBAŞI, EYPye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur."