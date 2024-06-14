Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.



Bakan Tekin, okul bahçesinde öğrencilerin keyifli bir son hafta geçirmesi için hayata geçirilen kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra yeni müfredatın beceri temelli uygulamalarını da içeren "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerini izledi.



Bakan Tekin, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için bir sınıfa çıktı. Burada bir öğrenci, Mehmet Akif İnan'ın "MescidiAksa" isimli şiirini keman eşliğinde okudu.



Sınıf öğretmeniyle birlikte öğrencilere karnelerini dağıtan Bakan Tekin, öğrencilerle de sohbet etti.







Bakan Tekin, bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerine dağıtılan, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işlendiği yeni tasarımlı karne hakkında bilgiler verdi.



Bir öğrencinin, okuldaki sınavların test olarak yapılmasını talep etmesinin ardından Bakan Tekin'in "LGS test. Bütün her şey de test olmasın, bazı şeyler de açık uçlu olsun. İstiyorsanız sınavlarınızı test yapalım, LGS'yi açık uçlu yapalım?" demesine öğrenciler "hayır" yanıtını verdi.



Bakan Tekin, başka bir öğrencinin kantinlerde sıra olduğunu söylemesi üzerine "Kantindeki sırayı çözelim, tamam ona bakalım." dedi.



Bir başka öğrencinin ilkokullarda sınavların neden kaldırıldığına ilişkin sorusuna Bakan Tekin, "İlkokuldaki çocukları sınavla ölçmeye gerek yok çünkü onların okula gelmesi, başlı başına güzel bir şey. Okula geldikleri için ödüllendirsek yeter. Zaten okula geldikleri, okulu sevdikleri için başarılı olurlar. Zaten ondan sonra hep sınava girecekler. Bari ilkokulda hiç olmazsa biraz rahat etsinler." yanıtını verdi.



Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Tekin, okul bahçesindeki İstiklal Marşı törenine katıldı.

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