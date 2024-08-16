Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı: Önümüzdeki 3 güne dikkat

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle: 12 helikopter, 69 kara aracıyla direkt müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine AFAD, Valiliğimiz diğer kolluk güçleri yerel yönetimlerle müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Çalışmalar iyiye gidiyor. Bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale yangının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum.

Manisa'daki yangın kırsal alandan başlayıp orman alanına geçmişti. Bölgeden 8 km ötede yeni bir yangın başladı. Nemin düşük olması ve yüksek rüzgarla birlikte burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız yangınlar mücadele ediyor.

Orada da gece boyunca yangına müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içinde güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'daydi. İlk andan itibaren 8 helikopter ve 536 personel sevk edildi. Günün ağarmasıyla birlikte takviye devam ediyor. Orayla ilgili çalışmalar iyiye gidiyor. Biraz da bitki örtüsünün farklı olması sebebiyle çıkan yangınla görünün arasında fark var. Ben de birazdan Bolu'ya geçmiş olacağım. İzmir Karşıyaka'daki yangına arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Gün içinde bilgi vereceğim.

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Meteorolojik veriler 3 günde yüksek risk olduğunu söylüyor. Biz tüm kamu kuruluşlarımız olarak bu 3 gün için alarmdayız. Düşük nem, yüksek rüzgar ve hava sıcaklığı... Bunlar yangın oluşması için ortam oluşturan unsurlar.

700 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Bakan Yumaklı Çanakkale'deki yangının yol kenarındaki elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Bakan Yumaklı "700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız daha sonra alan çalışması ile netleştirecekler. 18 Haziran'daki yangının devamı niteliğinde gibi oldu. Onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan etkilenmiş oldu. Bu son olsun artık bundan sonrası için herkesin hassasiyetini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.