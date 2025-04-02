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GündemBakan Yumaklı'dan "boykot" çağrılarına tepki: Türkiye’ye zarar vereceği aşikardır
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Bakan Yumaklı'dan "boykot" çağrılarına tepki: Türkiye’ye zarar vereceği aşikardır

02.04.2025 - 01:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Yumaklı'dan "boykot" çağrılarına tepki: Türkiye’ye zarar vereceği aşikardır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendi üreticisine, kendi esnafına sırt dönmenin, kendi emeğini baltalamak olduğunu belirterek, "Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, ekonomik boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır. Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir."

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