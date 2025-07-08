GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakan Yumaklı uyardı! 'Yüksek sıcaklık' yangın riskini tetikliyor
HaberlerGündem Haberleri Bakan Yumaklı uyardı! 'Yüksek sıcaklık' yangın riskini tetikliyor

Bakan Yumaklı uyardı! 'Yüksek sıcaklık' yangın riskini tetikliyor

08.07.2025 - 23:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bakan Yumaklı uyardı! 'Yüksek sıcaklık' yangın riskini tetikliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemleneceğini, bunun da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağını belirterek, "Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. 'Yeşil Vatan'ın' korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Yangınlara müdahale gücümüzle değil hiç yangın çıkmaması ile gururlanalım" ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Bakan Yumaklı uyardı! 'Yüksek sıcaklık' yangın riskini tetikliyor
#Gündem

Bakan Yumaklı uyardı! 'Yüksek sıcaklık' yangın riskini tetikliyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
#Gündem

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Engelli bireyler konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesine hep birlikte katkı sunacağız
#Gündem

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Engelli bireyler konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesine hep birlikte katkı sunacağız