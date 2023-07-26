GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde bugün itibarıyla 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor” dedi.

26.07.2023 - 18:35 |
Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında kaçak göçle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Ülkemizde bugün itibarıyla 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle. Onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2 bin 27 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda bin 124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Düşmanın iletişimini "MERT" kesecek

    Düşmanın iletişimini "MERT" kesecek

    Bir garip olay! Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

    Bir garip olay! Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

    İkinci el araç piyasasında yeni yöntem! Kısıtlamayı aşmak için arkadan dolanıyorlar

    İkinci el araç piyasasında yeni yöntem! Kısıtlamayı aşmak için arkadan dolanıyorlar