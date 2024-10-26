GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakan Yerlikaya, şehit ve gazi ailelerini ağırladı

Bakan Yerlikaya, şehit ve gazi ailelerini ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

26.10.2024 - 10:19 |
Bakan Yerlikaya, şehit ve gazi ailelerini ağırladı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

Şehit ve gazi yakınlarını bir araya getiren bu projede, kadınlar ve genç kızların ülkenin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel öneme sahip değerleriyle buluşturulduğunu bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin işbirliğinde, Batman'dan Çanakkale'ye, Hakkari'den Nevşehir'e, Bitlis'ten Trabzon'a, Siirt'ten Bursa'ya, Diyarbakır'dan Van'a ve Şırnak'tan Ankara'ya gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

GÜNCEL HABERLER

Bakan Kacır: Kazanımlarımızdan asla geri adım atmayacağız

Bakan Kacır: Kazanımlarımızdan asla geri adım atmayacağız

TUSAŞ'a alçak saldırı! Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'ü taburcu edildi

TUSAŞ'a alçak saldırı! Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'ü taburcu edildi

Giresun'da hastaneye diye evden çıktı 7 yıldır kayıp: 'Rüyalarıma girmeye başladı'

Giresun'da hastaneye diye evden çıktı 7 yıldır kayıp: 'Rüyalarıma girmeye başladı'