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Bakan Yerlikaya Malatya'da esnaf ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin yaşandığı Malatya'da esnafla bir araya geldi.

16.10.2024 - 16:53 | | İHA
Bakan Yerlikaya Malatya'da esnaf ile bir araya geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, ardından merkezde bulunan dükkanları tek tek ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, esnafa devletin her türlü afet durumunda seferber olduğunu söyleyerek her an yanlarında olduklarını ifade etti.

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