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Bakan Yerlikaya: Kahramanlar Operasyonları'nda 75 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik 11 ilde gerçekleştirilen “Kahramanlar” Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

06.10.2023 - 08:40 |
Bakan Yerlikaya: Kahramanlar Operasyonları'nda 75 şüpheli yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik 11 ilde gerçekleştirilen “Kahramanlar” Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı!

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum

Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız!

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek!

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