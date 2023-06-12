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Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda toplam 530 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

12.06.2023 - 09:02 | | DHA
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 530 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada Silivri'de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

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